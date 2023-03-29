مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 7.. يسرا تعثر على مايان السيد

شهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 7، مقابلة يسرا التي تجسد دور الدكتورة سميحة، بابنتها سماح التي تجسد دورها مايان السيد، بعد البحث عنها طوال أحداث الـ 6 حلقات السابقة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 7.. بطولة يسرا

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 7، بتعرض يسرا للانهيار بسبب مشاجرتها مع شيماء سيف في مكتب الضابط حسام بقسم شرطة قصر النيل، وحاولت شيماء سيف إجراء تنفس صناعي لـ يسرا وفاقت من الغيبوبة ولم تتذكر ما حدث لها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 7.. إخراج عمرو صلاح

تضمن مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 7، دخول مايان السيد على يسرا في مكتب الضابط، وقامت يسرا بتعريف ابنتها على أكرم الذي يقوم بدوره الفنان محمد ثروت، وفوقية الفنانة شيماء سيف.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة يسرا ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوي ووفاء السيد ومحمد محمود وشيماء سيف وعلاء مرسي وصفاء جلال وصلاح الدالي ومن إخراج عمرو صلاح.