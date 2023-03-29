ملخص الحلقة 7 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تجتمع بابنيها مجددا

ملخص الحلقة 7 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، شهد اجتماع يسرا التي تجسد دور الدكتور سميحة من جديد مع أولادها سماح وسامح وهما الفنانان آدم الشرقاوي ومايان السيد، بعدما تاها منها في الحلقات السابقة من المسلسل.

ملخص الحلقة 7 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

شهد ملخص الحلقة 7 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، تصالح يسرا مع فوقية التي تجسد دورها شيماء سيف، بعد أن ضربتها بالرأس ما جعلها تدخل في غيبوبة.

طلبت يسرا خلال ملخص الحلقة 7 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، من أكرم الذي يقوم بدوره الفنان محمد ثروت أن يستأجر لها شقة لكي تعيش فيها في القاهرة، فقام بالاتصال بشقيقه بيومي فؤاد الذي يعيش في كندا وطلب منه أن يمنحها شقته في القاهرة لكي تعيش فيها لكن بدون اخبارها بأنه شقته.

ملخص الحلقة 7 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة إخراج عمرو صلاح

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة يسرا ومايان السيد ومحمد ثروت ومن إخراج عمرو صلاح