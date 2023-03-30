مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 8.. سمير المسيطر يبحث عن يسرا

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 8، بمعرفة سمير المسيطر شخصية الفنان محمد محمود الذي نصب باسم الدكتورة سميحة والت تجسد دورها الفنانة يسرا، حيث أنها عادت لمصر بعد فترة غياب دامت 25 عاما عاشتها في كندا.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 8 .. مايان تطلب شنطتها من عنبة

بحث سمير خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 8، عن معرفة من جاء مع يسرا، وعلم ان ابنة يسرا تعرف والد مصري يدعى بويكا لديه دراجة بخارية، وبدأ في وضع الاحتياجات حتى لا تصل له يسرا وتهدده بفضح ما فعله من تزوير.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 8 بطولة يسرا

طلبت سماح خلال أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 8، من بويكا ويجسد دوره الفنان مصطفى عنبه ان يأتي لها لمنزلها لكي يسلم لها شنطتها التي كانت قد تركتها في منزله.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 8 من بطولة يسرا ومحمد ثروت ومايان السيد وشيماء سيف ومصطفى عنبة ووفاء السيد ومحمد محمود وسماء إبراهيم ومن اخراج عمرو صلاح.