أوكرانيا تقصف «مقاطعة دونيتسك» 11 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، «مقاطعة دونيتسك» خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 مرة وأطلقت 68 مقذوفا من عيارات مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن وزارة الدفاع الأوكرانية نشرت إعلانا تجاريا، وأسرعت بحذفه في وقت لاحق، ذكرت فيه بلغة إنجليزية سيئة، أن المعدات الغربية ستساعد القوات على «احتلال أوكرانيا».

وكانت مسؤولة أوكرانية، أشارت في وقت سابق، إلى أن الدافع المعنوي لدى المجندين للخدمة في القوات الأوكرانية يتراجع.

بوشيلين: 70% على الأقل من أراضي «باخموت» خاضعة لروسيا

وقال القائم بأعمال رئيس «مقاطعة دونيتسك» دينيس بوشيلين، إن أوكرانيا تواصل نقل تعزيزات إضافية إلى «باخموت»، مضيفا أنه لم يصدر أمر من «كييف» بتسليم المدينة بعد، مؤكدا على قناة «روسيا 24» التلفزيونية، أن 70% على الأقل من أراضي المدينة خاضع للوحدات الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق، إن 400 يوم من الدفاع هو طريق هائل سلكته الأمة كواحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

المجر: نشوب صراع مباشر بين «الناتو» وروسيا سيؤدي لمأساة

وفي الولايات المتحدة، أشار «البيت الأبيض»، إلى أن «واشنطن» لا ترى أي طرق قانونية دولية ممكنة لحرمان «موسكو» من العضوية الدائمة في «مجلس الأمن».

فيما قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «بودابست» ترى أنها مطالبة بالعمل لمنع نشوب صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي «الناتو» وروسيا حول أوكرانيا لأن هذا سيؤدي إلى مأساة.

بدوره، أوضح منسق شؤون منطقة المحيطين في مجلس الأمن القومي الأمريكي، كورت كامبيل، إن الهند لا تعتبر حليفا لبلاده، ولن تكون أبدا، مضيفا في كلمة بمركز الأمن الأمريكي الجديد بواشنطن، إن «واشنطن» و«نيودلهي» سيتعاونان بشكل وثيق.