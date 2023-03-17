الجيش الأوكراني يقصف «مقاطعة دونيتسك» 34 مرة في 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» على إثر استفتاء في 2022 ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» 34 مرة بـ182 قطعة ذخيرة من عيار 155 و152 و122 ملم، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي نفس السياق، ستقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا في الأيام القريبة القادمة، وفقا لما ذكره منسق الاتصالات الاستراتيجية في «مجلس الأمن القومي» بالبيت الأبيض، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عدم رصد «البنتاجون» تقديم الصين أي مساعدة عسكرية لروسيا، مشيرة إلى انها على علم بتقارير وسائل الإعلام عن بعض الصفقات التجارية.

وأضاف «البنتاجون»، أن هناك شراكة تجارية وثيقة بين «موسكو» و«بكين»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

استمرار تدريبات البحرية الروسية في القطب الشمالي

بدوره، قال القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، إن من الممكن تسليح جميع الغواصات الروسية، بما فيها الاستراتيجية، بـ«صواريخ كاليبر»، مشيرا إلى إجراء تجارب على غواصات من الجيل الثاني.

وأضاف إيفمينوف، في مقابلة مع صحيفة «كراسنايا زفيزدا» الروسية، أن الغواصات النووية، ستقوم بإطلاق صواريخ باليستية لأغراض الاختبار، مشيرا إلى استمرار التدريبات في القطب الشمالي.

سياسي: ماكرون ليس لديه إرادة حقيقية للعب دور الوسيط في الأزمة

وفي فرنسا، قال زعيم حزب «وطنيون»، فلوريان فيليبو، في مقابلة مع وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون ليس لديه إرادة حقيقية للعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف فيليبو، أن «واشنطن» كانت من الواضح وراء تفجير أنابيب غاز «السيل الشمالي 1 و2» الروسيين في 26 سبتمبر 2022، مشيرا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى ان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال علنا في أوائل فبراير 2022 إن الأمريكيين قادرون على إزالة خط الأنابيب.

وفي ألمانيا، قام لاجئون أوكرانيون بأعمال شغب في العاصمة «برلين»، بسبب غضبهم من الحجر الصحي، على خلفية إصابة طفل بـ«جدري الماء» يعيش في مخيمات اللاجئين في «مطار برلين تيجيل» السابق.