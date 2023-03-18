مقتل 4 آلاف شخص في مقاطعة «دونيتسك» منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

لقى 4374 شخصاً بينهم 91 طفل وأصيب حوالي 8 آلاف شخص بجروح بما فيهم 323 طفلاً، في «مقاطعة دونيتسك»، منذ بداية النزاع في «دونباس» شرق أوكرانيا وقبل بداية الأزمة، وفقا لما ذكرته أمينة المظالم، داريا موروزوفا، في تقريرها لـ«مجلس الأمن الدولي».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس «الاتحاد» الروسي قسطنطين كوساتشيوف، تعليقا على إصدار «المحكمة الجنائية الدولية»، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لدى «موسكو» كافة الأسس القانونية لفرض عقوبات صارمة على المحكمة وقضاتها ومسؤوليها، بل واستبدالها بأخرى.

وفي وقت سابق، أصدرت الدائرة التمهيدية لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، لا تعترف «روسيا الاتحادية» بولايتها القضائية، مذكرة اعتقال بحق بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

من جانبه، قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، إن العالم يقترب من حرب عالمية ثالثة، مضيفا إن قرار «المحكمة الجنائية الدولية» بحق بوتين، يظهر عدم خشية الدول الغربية من تصعيد محتمل للأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.