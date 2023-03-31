قائمة المدن الأكثر انخفاضا في درجات الحرارة اليوم

تشهد عدة محافظات مصرية اليوم الجمعة موجة من الصقيع بانخفاض كبير في درجات الحرارة بعد ارتفاع ملحوظ خلال الأيام الماضية مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بضرورة ارتداء الملابس الشتوية.

وترصد الوطن انخفاض الحرارة في 7 مدن في المحافظات المختلفة اليوم الجمعة لتعتبر المدن الأكثر انخفاضا في درجات الحرارة اليوم.

أكثر المدن انخفاضا في درجات الحرارة اليوم

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن المدن الأكثر برودة هي:

سانت كاترين: الصغرى 8 العظمى 16

نخل: الصغرى 9 العظمى 18

أسيوط: الصغرى 10 العظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 11 العظمى 22

بني سويف: الصغرى 11 العظمى 21

السلوم: الصغرى 11 العظمى 19

الفيوم: الصغرى 11 العظمى 21

الأرصاد: ليلة شديدة البرودة على كافة الأنحاء

وقال بيان رسمي لهيئة الارصاد الجوية إن الليلة الجمعة شديدة البرودة على كافة الأنحاء ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم الصغرى 11 درجة مئوية مطالبة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تخفيف الملابس.

وأضاف البيان المنشور علي الصفحة الرسمية علي فيسبوك أن غطاء سحابي على شمال البلاد يعمل على تقليل ساعات سطوع أشعة الشمس مع نشاط واضح للرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.