استقرار درجات الحرارة اليوم الجمعة 31-3-2023 على جميع الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الجمعة 31-3-2023، في معدلاتها الطبيعية بهذا الوقت من العام، لأننا الآن في فصل الربيع الذي شهد العديد من التقلبات الجوية المختلفة والحادة والسريعة، منها انخفاض درجات الحرارة في أيام، وارتفاعها بشكل كبير في أيام أخرى.

استقرار درجات الحرارة

حذرت الأرصاد الجوية فى بيان، من تخفيف الملابس في هذا الوقت من العام، نظرا لاستمرار التقلبات الجوية خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة التغيرات المناخية المرتبطة بفصل الربيع، حيث أن الطقس يكون معتدل الحرارة خلال النهار، وبارد مع بداية ساعات المساء، لذا يجب عدم تغير نوعية الملابس.

درجات الحرارة اليوم

تأتي درجات الحرارة اليوم الجمعة 31-3-2023 وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 21 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 21 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 20 - 14

- المنصورة 21 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 19 - 14

- السويس 21 - 13

- العريش 20 - 13

- رفح 19 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 21 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 22 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 24 - 15

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 12

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 15

- سفاجا 23 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 21 - 12

- بني سويف 21 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 12

- سوهاج 23 - 13

- قنا 27 - 15

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 28 - 16

- الوادي الجديد 25 - 12

- أبو سمبل 27 - 14