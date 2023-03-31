تامر علي عن مشهد الضرب في مسلسل جعفر العمدة: استغرق وقتا ومجهودا

أعرب الفنان تامر علي، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي حظى بها مشهد الضرب الذي جمعة بالفنان محمد رمضان في الحلقة 8 من مسلسل جعفر العمدة.

وقال تامر علي لـ«الوطن»: «سعيد بردود الأفعال على مشهد الضرب من مسلسل جعفر العمدة، الحمد لله المشهد طلع تريند، واستغرق مننا وقت قبل التصوير، وأحب أشكر الفنان محمد رمضان الذي سعدني كثيرا أن يظهر المشهد بشكل جيد».

وأضاف «تامر»، أن التدريب على المشهد استغرق ساعة قبل التصوير مع فريق متخصص في فنون القتال، لأن الضربة لا بد أن تتم بشكل معين دون تلامس أو إصابات، ورشحني للمشهد أميرة عبد الظاهر وأحمد ضاحي، أما الاختيار كان من المخرج محمد سامي، قائلا: «بشكره أنه حطني في هذا المشهد الكبير في بداية حياتي».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، وزينة ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، بيومي فؤاد، وأحمد داش، وعصام السقا، ومنذر رياحنة، وطارق النهري، ولمى كتكت، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.