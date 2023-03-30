موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم.. اضبط التردد الآن

كشفت قناة DMC، اليوم، عن موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، إذ يترقب مشاهدو ومحبو المسلسل الحلقة الـ8، خاصة وأنه جذب عددا كبيرا من المشاهدين بعد عرض الحلقات الأولى خلال الأيام القليلة الماضية، ويشارك فيه عدد من النجوم بأدوار مختلفة ومن إخراج محمد سامي.

موعد عرض الحلقة الـ 8 مسلسل جعفر العمدة

وخلال السطور التالية نرصد مواعيد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له بشكل يومي، من السبت حتى الجمعة، في تمام الساعة الـ 10:15 مساءً.

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

وكانت الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة بدأت بمقابلة والدة أحمد داش بلال شامة في القطار وكان بالصدفة، ما يجعلها تتذكر ما حدث عام 2004 عند اختطاف ابن جعفر العمدة لتنهار بالبكاء عند نزولها من القطار، وذهبت لـ«سيف»، وقالت له: «اوعدني إنك مش هتسيبني»، ليرد عليها «أنت حبيبتي»، وطلبت لبني ونس من سيف أن يترك محبوبته حتي يكسب رضاها.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك بمسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، عدد من الفنانين أبرزهم «زينة، ومي كساب، ومنة فضالي، ومنذر رياحنة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، وأحمد داش، وطارق النهري، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا»، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جعفر العمدة

وكشفت شبكة تليفزيون dmc ، القناة الناقلة لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، عن ترددها وهو 12124، ويكون الاستقطاب أفقي، فيما يكون معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.