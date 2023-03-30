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ملخص الحلقة 8 مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان يرفض طلب مي كساب

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:28 م | الخميس 30 مارس 2023
جعفر العمدة

جعفر العمدة

بدأت الحلقة 8 من مسلسل جعفر العمدة، بعرض كارم فتح الله، عدو محمد رمضان، الزواج علي مي كساب، وذلك من زوج شقيقتها؛ مقابل إعطائه كيلو ذهب إذا وافقت على الزواج منه وإقناعها بذلك.

الحلقة 8 مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان 

وتبلغ مي كساب والدة منة فضالي أن كارم فتح الله طلب الزواج منها، حتى يغضب محمد رمضان، ويردها إلى عصمته بعد طلاقها وسط الشارع.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

يعرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، يوميا طوال شهر رمضان، عبر  شاشة قناةDMC، في تمام الساعة العاشرة وربع، بينما يجرى إعادة العمل مرتين، الأولي في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والأخرى في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمي كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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