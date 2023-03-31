مشهد طلاق ثريا في مسلسل جعفر العمدة يتخطى مليوني و500 ألف مشاهدة

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان، تخطي مشهد طلاق ثريا من جعفر 2.5 مليون مشاهدة على فيسبوك.

تعليقات الجمهور على مشهد طلاق ثريا

جاءت تعليقات الجمهور على مشهد طلاق ثريا كالتالي: «زعلنا منك وعليكي في المسلسل.. برافو عليكي، أنت نجمة صف أول»، وقال آخر: «الفنانة المحترمة الجميلة، أبكانا بكائك، رهيبة في التمثيل، ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح بإذن الله تعالى»، وعلق آخر: «نجمة كبيرة من العيار الثقيل، ما شاء الله على الآداء والإبداع والتألق.. ربنا يحميكي ويوفقك، ويزيدك تألق ونجاح يا رب».

مسلسل جعفر العمدة

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي يتابعها الجمهور خلال شهر رمضان المبارك، مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان، الذي ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية.