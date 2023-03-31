أحمد العوضي يروج للحلقة 9 من مسلسل ضرب نار: «انبسطنا وهزرنا.. نبدأ بقى»

علق الفنان أحمد العوضي، على أحداث مسلسل ضرب نار، بعد الحلقة الثامنة، قائلا: «انبسطنا وهزرنا.. نبدأ المسلسل بقي بكره إن شاء الله الحلقه التاسعة»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مسلسل ضرب نار

وشهدت الحلقة 8 من مسلسل ضرب نار، أحداثا مهمة، إذ أهدى أحمد العوضي، الذي يؤدي دور جابر الكومندا، زوجته ياسمين عبدالعزيز التي تؤدي دور مهرة عقد أثري، وأخبرها بأنهم يتوارثونه جيلًا بعد جيل، وذلك بعد حفل زفافهما.

مسلسل ضرب نار الحلقة 8

وبعدما شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 8 إهداء أحمد العوضي ياسمين عبد العزيز عقد أثري، إليكم مواعيد عرض المسلسل، حيث يُعرض على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ومسلسل ضرب بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري، الساعة 10 مساء ويذاع على منصة واتش ات.