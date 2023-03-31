شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 8، فرح ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ورفضها هدية «زيدان» القيمة، من أجل إرضاء «جابر» وبداية حياة جديدة معه بعد خصامهما.

ملخص مسلسل ضرب نار

تزوجت «مهرة» التي تقدمها النجمة ياسمين عبد العزيز، من «جابر» الذي يقدمه النجم «أحمد العوضي»، بعد خصامهما عندما رآها في سيارة «زيدان» الذي يقدمه النجم ماجد المصري.

وجاء «زيدان» إلى فرح «مهرة» ويهديها خاتم من الألماس، لكنها ترفضه وتخبره أن هديتها هو زواجها من «جابر» وأنها مكتفية به، ويحرجه «جابر» ويطرده من الفرح.

وتحذر «مهرة» زوجها «جابر» من «سامح»، الذي يقدمه الفنان أحمد الرافعي، وتخبره أنه شخص غير جيد ليؤكد لها أن ما يجمعهم العمل فقط، وتبلغه أنها ترغب في الإنجاب منه.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

تعرض حلقة جديدة من مسلسل ضرب نار، ضمن مسلسلات رمضان 2023، اليوم، في تمام الساعة 10 مساءً، عبر قناة ON دراما، ويعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.