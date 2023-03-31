مسلسل ضرب نار الحلقة 8.. أحمد العوضي يهدي ياسمين عبد العزيز عقد أثري

شهدت الحلقة 8 من مسلسل ضرب نار، أحداثا مهمة حيث أهدى أحمد العوضي، الذي يؤدي دور جابر الكومندا زوجته ياسمين عبدالعزيز التي تؤدي دور زوجته مهرة عقد أثري، وأخبرها بأنهم يتوارثونه جيلًا بعد جيل، وذلك بعد حفل زفافهما، وارتدته مهرة، حيث ألبسها إياه الكومندا بعد انتهاء حفل الزفاف.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

وبعدما شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 8 إهداء أحمد العوضي ياسمين عبد العزيز عقد أثري، إليكم مواعيد عرض المسلسل، حيث يُعرض على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ومسلسل ضرب بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري، الساعة 10 مساء ويذاع على منصة واتش ات.

قصة مسلسل ضرب نار

أما قصة مسلسل ضرب نار فتدور حول «مهرة» التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز تؤجر مسكن لـ«جابر» الذي يقوم بدوره أحمد العوضي مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفا على بعضهما البعض ويحدث تقارب، وتتوج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان ويقوم بدوره ماجد المصري، يتميز بالسطوة والنفوذ، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.