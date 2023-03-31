مسلسل ضرب نار الحلقة 8.. والدة جابر سقطت في الحقل بسبب غيبوبة سكر

أصيبت والدة جابر الكوماندا بغيبوبة سكر، وسقطت أثناء عملها في الحقل في بلدهم بالصعيد، ضمن أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 8 بطولة الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز.

مسلسل ضرب نار الحلقة 8 والدة جابر وقعت في الحقل

وخلال مسلسل ضرب نار الحلقة 8 أفاقت والدة جابر بعدما أحضروا لها الطبيب، وحاول شقيق جابر إفاقتها، وتبين خلال الحلقة أن جابر الكوماندا يمارس نشاطا غير شرعي مع سامي قريبه، حيث يبيعون أدوية جدول مخدرات ممنوع تداولها، وأدوية أخرى مغشوشة ومهربة للصيدليات، وعرف زيدان ذلك من أحد أتباعه.

مسلسل ضرب نار الحلقة 8 والدة جابر أغمى عليها

يُذاع مسلسل ضرب نار على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

طاقم مسلسل ضرب نار

ومسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.