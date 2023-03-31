مصرع 35 شخصا جراء انهيار أرضية معبد هندوسي وسط الهند (صور)

لقي 35 شخصا مصرعهم وفقد شخص آخر، نتيجة سقوط الضحايا في بئر محاطة بسلالم تستخدم في الطقوس الدينية، جراء انهيار أرضية معبد هندوسي في إندور بولاية «ماديا براديش» وسط الهند.

إصابة 16 شخصا جراء الانهيار

قال مسؤول كبير بالحكومة المحلية لوكالة «رويترز» للأنباء، إن السلطات أنقذت 18 شخصا، وعُثر على 35 قتيلا بينما أصيب 16 آخرون، وفقا لما ذكره موقع «الإمارات اليوم».

وأظهرت لقطات تليفزيونية، مسعفين يستعينون بحبال وسلالم للوصول إلى الأشخاص العالقين في البئر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت السلطات الهندية، إلى إنقاذ 14 شخصًا حتى الآن، مضيفة إن عملية الإنقاذ استمرت 18 ساعة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وأمس الخميس، عجت المعابد الهندية بالمصلين بمناسبة عيد «رام نافامي» الهندوسي.وأشار موقع «إنديان إكسبرس» الهندي، إلى تواجد أكثر من 100 من المصلين يؤدون الصلاة في المعبد

مشاركة 75 من أفراد الجيش في عمليات البحث

وشارك في عملية البحث والإنقاذ فريق مكون من 75 من أفراد الجيش إلى جانب قوات الدفاع الوطني.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إنه تألم بشدة من الحادث الذي وقع في إندور، مشيرا عبر «تويتر»، إلى التحدث مع رئيس الوزراء شيفراج سينج تشوهان.

وأضاف مودي، أن صلواته مع جميع المتضررين وعائلاتهم، فيما أعربت رئيس الهند دروبادي مورمو عن تعازيها في وفاة الأشخاص.