يسعى الجمهور لمعرفة مواعيد مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة DMC في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداث ومغامرات شيقة.

مواعيد مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني

وكشفت شبكة قنوات«DMC»، عن مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة DMC في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، ويعرض المسلسل الساعة الـ6:15 مساء، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT»، قبل عرض الحلقة 9 من المسلسل الموجّه للأطفال، بطولة عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، وخالد سليم، وأحمد العوضي، وأحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ومحمد ثروت.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة DMC في رمضان 2023 بعنوان «سر البردية»، ويستعرض من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقرّرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.