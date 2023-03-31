طقس جنوب سيناء اليوم.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة وانخفاض درجات الحرارة

أكد اللواء فودة، محافظ جنوب سيناء، عدم استقرار حالة الطقس اليوم الجمعة، في مدن المحافظة، موضحا وجود برودة شديدة وهبوب رياح محملة بالأتربة، مع انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أن «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطقس غير المستقر أسفر عن هبوب عواصف ترابية على بعض المدن، مثل مدينة طور سيناء التي تعرضت إلى رياح بلغت سرعتها 40 كيلومترا في الساعة وهي محملة بالأتربة.

سانت كاترين تحت الصفر

كما أكد اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدينة تشهد برودة شديدة خاصة فوق المرتفعات التي سجلت درجات حرارة أقل من الصفر مثل فصل الشتاء.

وتابع أن مدينة سانت كاترين سجلت فجر اليوم الجمعة درجة حرارة 1 تحت الصفر، بينما بلغت درجة حرارة فوق قمة جبل سانت كاترين 5 تحت الصفر وهي أقل درجة حرارة على مستوى المحافظة، بينما سجل جبل موسى الذي يستقبل الرحلات السياحية 2 تحت الصفر.

عواصف ترابية في الطور

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إن المدينة تتعرض إلى رياح باردة غربية وشمالية غربية محملة بالأتربة، حيث بلغت سرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة، مشيراً إلى أنه جرى إطلاق تحذيرات لقائدي المركبات لتوخي الحذر على الطرق الدولية.

وسجلت شرم الشيخ ودهب 16 درجة مئوية، وسرعة الرياح 38 كيلومترا في الساعة، بينما سجلت مدينة نويبع 15 درجة، ومدينة طابا 14 درجة.