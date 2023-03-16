إعادة فتح جبل موسى أمام السياح.. و«سانت كاترين» يسجل 4 تحت الصفر

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فتح جبل موسى أمام حركة السياحة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تقرر إغلاق الرحلات السياحية المتجهة إلى الجبل أمس الأول، بعد تعرض مدينة سانت كاترين إلى حالة من الطقس السيئ استمرت 24 ساعة.

وقال «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إنه جرى إغلاق الصعود إلى جبل موسى بسبب تساقط الثلوج على الجبال، وخشية هبوب عواصف رعدية وثلجية تؤثر على السياح، مشيرا إلى أن الحرارة ما زالت منخفضة في مدينة سانت كاترين وفوق الجبال.

4 درجات تحت الصفر

من جهته، أكد اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، أنه جرى إزالة آثار السيول بالمدينة، وعودة الكهرباء والاتصالات بعد انقطاع دام 12 ساعة، كإجراء احترازي، موضحا أن المدينة ما زالت متأثرة بالموجة الباردة، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير.

ولفت «عابد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن قمة جبل سانت كاترين سجلت أقل درجة حرارة في جنوب سيناء ومصر؛ إذ سجل جبل كاترين 4 درجات تحت الصفر، وجبل عباس 2 تحت الصفر، أما جبل موسى فقد سجل 2 تحت الصفر، والرحلات الجبلية للجبل بدأت ليلة أمس، بعد توقف الأمطار والثلوج، والمدينة سجلت 1 درجة مئوية.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وقال اللواء خالد فودة، إن مدن المحافظة تشهد تحسنا في درجات الحرارة، مع ارتفاع طفيف، وسجلت مدينتي دهب وشرم الشيخ صباح اليوم الخميس، 16 درجة مئوية، وتصل في النهار إلى 24 درجة، ومدينتي طابا ونويبع سجلتا 14 درجة حرارة.

وسجلت مديني طور سيناء ورأس سدر 14 درجة، وأبوزنيمة وأبورديس سجلتا 13 درجة، وحالة الرياح بصفة عامة هادئة والرطوبة مرتفعة.