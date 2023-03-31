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الرئيس السيسي يهنئ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة بالإمارات

كتب:

شريف سليمان
09:03 ص | الجمعة 31 مارس 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وفقا نبأ عاجل أفادت به فضائية قناة «إكسترا نيوز». 

وقدّم الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد التهنئة على التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات. 

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنيه بأن تعزز هذه الخطوة مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق.

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