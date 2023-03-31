الكتيبة 101 الحلقة 9.. آسر ياسين يطلع على الصندوق الأسود للإرهابيين

أحداث عديدة ينتظرها الجمهور في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9، بعد النهاية التي شهدتها أحداث الحلقة السابقة، إذ ما زالت حالة الظابط إسلام (إسلام حافظ) في خطر بعد تعرضه لإصابة خطيرة في قدمه قد تهدده بفقدها، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة خلال مداهمة أحدى مخابئ التنظيم الإرهابي في سيناء، وجرى نقله بطائرة إلى القاهرة ليخضع إلى جراحة عاجلة.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

ومن المتوقع خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9، أن يطلع المقدم خالد (آسر ياسين) على الأوراق والوثائق المهمة التي تعتبر الصندوق الأسود للتنظيم الإرهابي وجرى العثور عليها أثناء المداهمة، ما يساعدهم على التعرف على التنظيم عن قرب ومعرفة أفكارهم ومخططاتهم.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 على قناة ON، الساعة التاسعة مساء، وتعاد الحلقة اليوم التالي مرتين، الأولى الساعة 3 فجرا، أما الإعادة الثانية في العاشرة صباحا، إضافة إلى منصة «ووتش إت» الإلكترونية.