مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8.. إصابة خطيرة لإسلام حافظ في عملية عسكرية

يتعرض الإرهابي أبو أسامة (وليد فواز) لإصابة كبيرة خلال مداهمة الجيش للمزرعة التي كان يستخدمها كمخبأ له، قبل أن يلوذ بالفرار، وذلك خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8، ويتم نقله إلى مخبأ جديد، وقامت الجماعة الإرهابية بخططف الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب).

ويتعرض الظابط إسلام (إسلام حافظ) خلال المداهمة، في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8، لإصابة بالغة وويحمله الرئد نور (عمرو يوسف، خارج المزرعة ويتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة، ويخبره بضرورة عدم إبلاغ والدته بأي شيء عن إصابته، ونكشف الدكتورة آمنة (ميرنا نور الدين) للرائد نور أن خالة إسلام خرجة وتطلب نقله إلى القاهرة بطائرة حتى يجرى جراحة عاجلة في قدمه.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8.. الجيش يعثر على الصندوق الأسود للإرهابين

ويعثر رجال الأمن، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8، على أوراق وهارد ديسك يضم معلومات هامة بعد مداهمة المزرعة مما يسهل عليهم مشوارهم في القضاء عليهم.