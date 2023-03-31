موعد عرض الحلقة 9 مسلسل الكتيبة 101.. استمرار رحلة آسر ياسين

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل الكتيبة 101، مساء اليوم، بعد الأحداث المشوقة التي تتضمنها الحلقة 8، حيث تصدر المسلسل تريند تويتر بعد دقائق من عرض الحلقة على شبكة قنوات ON، ومن المتوقع أن تتابع الأحداث خلال حلقة اليوم رحلة المقدم خالد (آسر ياسين) ورجال الكتيبة في حربهم على الإرهاب داخل سيناء.

ويسبق موعد عرض الحلقة 9 مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، عرض مسلسلي الكبير أوي 7، ثم مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف، وبعد عرض الكتيبة 101، يعرض مسلسل ضرب نار الذي يجمع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

موعد عرض الحلقة 9 مسلسل الكتيبة 101

موعد عرض الحلقة 9 مسلسل الكتيبة 101، الساعة 9 مساء اليوم على قناة ON، وتعرض مرة ثانية في تمام الساعة 10 مساء على ON دراما، وبعد ذلك تصبح الحلقة الجديدة متاحة على منصة Watch IT.

الحلقة 9 مسلسل الكتيبة 101

تتضمن أحداث الحلقة 9 مسلسل الكتيبة 101 عددا من الأحداث المشوقة، وهي من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، وبطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، ميرنا نور الدين، لبلبة ووفاء عامر.