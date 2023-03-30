ملخص الحلقة 8 مسلسل الكتيبة 101: إصابة أبو أسامة وإسلام مهدد بفقد قدمه

يبحث المشاهدون عن ملخص الحلقة 8 مسلسل الكتيبة 101، بعد دقائق من نهاية عرضها على قناة ON، اليوم، حيث شهدت الحلقة مجموعة من الأحداث المشوقة والصعبة أيضا، والتي بدأت بالتحقيق مع الإرهابي عيد (حسني شتا) بعد إلقاء القبض عليه في الحلقة السابعة، وقام المقدم خالد (آسر ياسين) بحيلة تجبره على إخبار رجال الأمن بالمعلومات التي يعرفها عن التنظيم الإرهابي وقادته وأعضائه.

يطلب المقدم خالد من الشيخ موسى (خالد الصاوي) خلال ملخص الحلقة 8 من مسلسل الكتيبة 101، معلومات عن المزرعة المهجورة، ويعلم أن التنظيم يستخدمها كمخزن للأسلحة ومخبأ للقادة، وتشير المعلومات إلى أن المزرعة بها 25 فردا من الجماعة بتسليح متوسط، ويتخذ قائد الكتيبة قرارا بمداهمة المزرعة.

ملخص الحلقة 8 مسلسل الكتيبة 101

ملخص الحلقة 8 مسلسل الكتيبة 101.. خطف الدكتور وحيد ليعالج أبوأسامة بعد إصابته

ينجح رجال الكتيبة في مواجهة أفراد الجماعة الإرهابية ضمن أحداث الحلقة 8 مسلسل الكتيبة 101، ويحصلون على أوراق وهارد ديسك يضم معلومات وأسرارا خطيرة عن الجماعة، ويصاب أبو أسامة (وليد فواز) خلال المداهمة بإصابة خطيرة كما يتم قتل عدد كبير من أفراد التنظيم، ويتم نقل أبو أسامة إلى مكان آخر، ويخطفون الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب) حتى يقوم بعلاجه.

كما يتعرض الضابط إسلام (إسلام جمال) لإصابة خطيرة خلال المداهمة ويتم نقله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة ويصبح مهددا بفقدان قدميه، ويشعر الرائد نور (عمرو يوسف) بغضب شديد بعد إصابة صديقه ولكن المقدم خالد يطمئنه أن حقه سوف يرجع لا محالة.