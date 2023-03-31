يترقب مشاهدو مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023 لمتابعة واستكمال الأحداث المشوقه على مدار الحلقات السابقة، حول قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول على حقها فيه، ومحاولات «نادرة» نيللي كريم في الحصول عليه من حماها.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

موعد عرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، الحلقة الـ9 في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وجاء ضمن أحداث الحلقات الأولى من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، وقوفها أمام حماها والد زوجها المتوفة محاولة منها في الحفاظ على إرثها ونجلها، لكنه رفض بشدة حصولها عليه إلا في حالة موافقتها على الزواج من «مسعود» ابنه الأكبر، وتوافق نادرة لكنها تضع خططا أخرى في بالها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من النجوم أبرزهم، جمال سليمان، وفريدة سيف النصر، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، ورمزي العدل، وأحمد عيد، ومريم الخشت، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبد العاطي.