مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثامنة لطارق لطفي.. اكتشاف مكان رؤوف

ينتظر الجمهور، اليوم، عرض الحلقة التاسعة من مسلسل مذكرارت زوج للفنان طارق لطفي وعائشة بن أحمد، وشهدت الحلقة الثامنة أحداثًا مثيرة، بدأت بمواجهة قوية بين رؤوف وفؤاد، عن أسرار تخص كل منهما والحياة الشخصية، والمقارنة بينهما كعازبين ومتزوجين، وإثر ذلك حدثت مشادة كبيرة بينهما وتعديا على بعضهما بالضرب، وتدخل الأصدقاء لفض الاشتباك.

على جانب آخر من مسلسل مذكرات زوج، استيقظت شيرين زوجة رؤوف على حلم لشخص يدعي أنّه زوجها يتحدث معها ثم تتفاجأ بزوجها الحقيقي يخبرها من ذلك الشخص، وتستيقظ بعد ذلك من النوم.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج

وشهدت الحقلة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج، توجه الدكتور طه عياد خبير اللايف كوتشيج إلى المكان الذي يختفي فيه رؤف بعيدًا عن أسرته، فطلب من هدى صديقته أن تتركهما معًا، وأخبره أنه علم مكانه عن طريق تطبيق التراسل الذي يسجل من خلاله مذكراته حول معاناته من المشاكل الزوجية، وهو ما أكد لرؤف أنّ طارق يحتفظ برسائله له وهو ما زاد من خوفه وقلقله.

تذهب نجيبة زوجة الدكتور طه إلى شيرين في الشركة الخاصة بها، وتتحدث معها عن المشكلات التي تواجهها هي وزوجها، وتنصحها الأخيرة بأن تبحث عن نفسها وتغير كل ما يحدث حولها.

مسلسل مذكرات زوج

ويشارك عدد من النجوم في مسلسل مذكرات زواج، إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وسما إبراهيم، وإدوارد، وعمر الشناوي وسارة الشامي، وعلي الطيب، وجيهان الشماشرجي، وحازم إيهاب، وفدوى عابد.

مسلسل مذكرات زوج مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر تامر نادي، ويندرج ضمن فئة المسلسلات القصيرة 15 حلقة، وتدور أحداثه حول زوج يشعر بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه، ويقرر أن يغير كل منهما حياته.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الجمعة

تعرض الحلقة التاسعة من أحداث مسلسل مذكرات زوج على شبكة قنوات cbc اليوم، في توقيتات مختلفة، حيث يكون العرض الأول للحلقة التاسعة الساعة 8:45 مساء، وتعاد غدا الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.