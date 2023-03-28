«التنمية المحلية»: إنجاز مشروعات حياة كريمة في القرى أحدث نقلة نوعية بها

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتنسيق الجهود والمراجعة الدقيقة والمنتظمة بين كل قطاعات مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لإنجاز العمل والتغلب على أي معوقات، مؤكدًا أنّ الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي عازمة على الانتهاء من كل مشروعات المبادرة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

حياة كريمة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ الدولة تبذل قصارى جهودها؛ لتحقيق حياة كريمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة في مختلف قطاعات المبادرة.

التركيز على القرى الأكثر احتياجا

وفي سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية بعض المشروعات المنفذة في محافظات الأقصر والمنوفية والغربية، وبني سويف وأسوان؛ لدعم الخدمات والارتقاء بحياة المقيمين في القرى الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.