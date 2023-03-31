علاقة هدى ورؤوف وشجار الأخير مع فؤاد ضمن أحداث الحلقة 8، دفع الكثيرون للبحث عن موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc في رمضان 2023.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، توضح في التقرير التالي موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc في رمضان 2023، على هذا النحو:

موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc في رمضان 2023

يعاد إذاعة أحداث مسلسل مذكرات زوج الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، أما العرض الأول يتم في تمام الساعة 8:45 مساء، على مجموعة قنوات cbc يوميا في مرضان 2023.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

من خلال تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب: رأسي V، معامل تصحيح الخطأ :5/6، وعبر القمر الصناعي نايل سات يمكن للجمهور متابعة مسلسل مذكرات زوج عبر شبكة قنوات CBC .

أبطال مسلسل مذكرات زوج

ومسلسل مذكرات زوج هو مسلسل دراما اجتماعية لجميع افراد الاسرة، بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.

يذكر أن مذكرات زوج مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى.

مسلسل مذكرات زوج

ويعرض مسلسل مذكرات زوج في صورة 15 حلقة فقط بدأت مع شهر رمضان وتنتهي في منتصف الشهر الكريم حيث إنه من الأعمال الدرامية القصيرة التي لا يتجاوز عدد حلقاتها عن 15 فقط.