صراع رؤوف الذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي على حتمية التغيير يزيد من التشويق الدرامي فيموعد عرض الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC اليوم.

واستطاع المسلسل الذي يتناول قضية اجتماعية تمس الكثير من الأسر المصرية وهي أزمة منتصف العمر، أن يجذب منذ الحلقة الأولى اهتمام المشاهدين، الذين ينتظرون موعد عرض الحلقة التاسعة الليلة، من مسلسل مذكرات زوج لمعرفة الحد الذي ستصل إليه الخلافات والمشاكل بين «شيرين» و«رؤوف» بعد قراره بالتخلي عن جميع مسؤولياته تجاه زوجته وأبنائه وبدء حياة جديدة لتعويض السنوات الضائعة من عمره.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC اليوم

اليوم الجمعة 31 مارس الموافق هجريا 9 رمضان يمكن للجمهور متابعة موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC اليوم في تمام الساعة 8:45 مساء.

وتعاد الحلقة التاسعة من مسلسل مذكرات زوج في الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد للمرة الثالثة الساعة 2:45 ظهرًا اليوم التالي.

تردد قناة cbc

عبر تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، معامل تصحيح الخطأ 5/6 على نايل سات، يمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج حصريا على قناة سي بي سي 2023.

أبطال عمل مسلسل مذكرات زوج

ويضم مسلسل مذكرات زوج كوكبة من نجوم الصف الأول وفي مقدمتهم طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، ونهى عابدين، وخالد الصاوي، والعمل من إخراج تامر نادي، عن رواية الراحل أحمد بهجت.

ويقدم مسلسل مذكرات زوج في صورة 15 حلقة فقط بدأت مع شهر رمضان وتنتهي في منتصف الشهر الكريم حيث إنه من الأعمال الدرامية القصيرة التي لا يتجاوز حلقاتها عن 15 فقط.