مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9.. ما رد فعل جعفر بعد زواج ثريا وكارم فتح الله؟

شهدت الحلقة الـ8 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، عبر شاشة قناة dmc، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، أحداث أثارت ضجة وفضول بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن طلب كارم فتح الله من زوج شقيقة «ثريا» مي كساب، الزواج منها وعرض كيلو ذهب إذا وافقت على الزواج منه وإقناعها بذلك.

أحداث من الحلقة الـ8 من جعفر العمدة

وبحماس شديد يترقب عدد كبير من مشاهدين مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، معرفة تطوّر الأحداث بعد أن رفض محمد رمضان والذي يجسد شخصية «جعفر العمدة» العودة لثريا بعد أن ذهب له وطلب منه أن يردها لعصمته ويسامحها.

ما رد فعل محمد رمضان بعد زواج ثريا من كارم فتح الله؟

وجاء ضمن أحداث الحلقة الـ 8 أن مي كساب «ثريا» وافقت على عرض كارم فتح الله ووضعت له شرط أن يحميها من «جعفر العمدة»، ويطلب الزواج منها أمام الحارة، وينتظر الجمهور رد فعل محمد رمضان بعد معرفة زواج ثريا من كارم فتح الله، وكيف سيتصرف؟

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

وتعرض الحلقة التاسعة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، عبر شبكة تليفزيون dmc يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، وتأتي مواعید عرض الحلقة الـ 9 من مسلسل جعفر العمدة، يُعرض مرتين في الإعادة، وموعد المرة الأولى في تمام الساعة الـ 5صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويذكر أن مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وعدد كبير من النجوم أبرزهم ، مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنذر رياحنة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، طارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.