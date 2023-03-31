دعاء الجمعة الثانية من رمضان 2023.. «اللهم أعنا على شر أنفسنا»

مع حلول شهر رمضان الكريم الذي كان ثاني أيامه يوم الجمعة، بدأ المسلمون في البحث عن دعاء الجمعة الثانية من رمضان 2023، من أجل التوسل إلى ربهم لكسب ثواب أكبر، وطمعا في الرحمة خلال الثلث الأول من شهر رمضان الكريم، والتضرع للمولى في هذه الليلة المباركة.

دعاء الجمعة الثانية من رمضان 2023

وليس هناك بالتحديد دعاء الجمعة الثانية من رمضان 2023، فهناك صيغ مختلفة وكل يدعو كما يحلو له، فالأمر أكثر اتساعا للمسلمين أن يدعون بما يشاؤون والله عز وجل يتقبل منهم، ولكن هناك أدعية مستحبة ليوم الجمعة، ولشهر رمضان نفسه.

ومن الأدعية المعروفة ليوم الجمعة بحسب دار الإفتاء، «ربّنا اجعلنا في هذه الجمعة الثانية من رمضان 2023 من الصابرين على الصيام والقيام، ربنا أعنا على الخير وأعنا على العمل الصالح يا رب العالمين، ربّنا اجعلنا في هذه الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك من الصابرين على الصيام والقيام، ربنا أعنا على الخير وأعنا على العمل الصالح يا رب العالمين».

ومن دعاء الجمعة الثانية من رمضان 2023: «اللهم نسألك أن توفقنا في الجمعة الثانية من رمضان 2023 إلى ما تحب وترضى، اللهم يسر لنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، واجعلنا في هذا اليوم من الراشدين يا رب العالمين، اللهم اكتب لنا الخيرات في هذه الجمعة واكتب لنا المسرات وأعنا على شر أنفسنا، وأعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين يا كريم».

صيغة دعاء الجمعة الثانية من رمضان 2023

وأيضا: «اللهمّ إنا نسألك في دعاء الجمعة الثانية من رمضان 2023، علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، وجسدًا على البلاء صابرًا، ولذّة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة يا ربّ العالمين، اغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنّا سيّئاتنا، اللهمّ وإن توفّيتنا فاوفّنا مع المتقين الأبرار، اللهمّ واحشرنا برحمتك مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، آت كلّ واحد منّا مسألته، اللهمّ أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمّهاتنا من نار جهنّم، اللهمّ ارفع درجاتنا في الجنة في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين».