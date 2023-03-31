دعاء الجمعة الثانية من رمضان 2023.. يا واهب الأرزاق وموزع العطايا

دعاء ليلة الجمعة الثانية من رمضان 2023 يعتبر دعاء ثاني جمعة من رمضان المبارك، ومن أهم الأمور التي يحرص عليها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وخاصة في تلك الأيام المباركة، التي اختصها الله تعالى بالكثير عن غيرها، ويدعو المسلم بالقرآن والسنة والأدعية المأثورة، كما يدعو بما ينطبق عليه القلب وينطق به اللسان، وإليكم بعض تلك الأدعية، وفقا لصفحة دار الإفتاء المصرية ومنصة الأزهر الشريف:

دعاء الجمعة الثانية من رمضان 2023

يَارَبّ اجْعَل لَيَالِي رَمَضَانَ تفريجاً لهمومنا، وَاسْتِجَابَة لدُعائنا وغفراناً لذنوبنا، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الصِّيَام وَحُسْن الْخِتَام ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ الْخَاسِرِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تُدْرِكُهُم الرَّحْمَةُ وَالْمَغْفِرَةُ وَالْعِتْقَ مِنْ النَّارِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمّ إنّا نَظُنّ بِك غفرانا وعفوا وتوفيقا، ونصرا وثباتا وتيسيرا، وسعادةً ورزقاً وشفاءً، وَحُسْن خَاتِمَةٌ، وتوبةً نصوحاً وعتقاً مِنْ النَّارِ فَهَبْ لَنَا مزيداً مِنْ فَضْلِك يَا وَاسِعُ الْفَضْلِ وَالْعَطَاء.

دعاء يوم الجمعة

اللهُم الثبات يوم تتوهُ منّا أنفسنا، يوم تشتدُ وطأة الأيام على قلوبنا ونتعثر، يوم لا حول ولا قوة لنا إلا بك.

ياواهب الْأَرْزَاق وموزع الْعَطَايَا، اُرْزُقْنَا نوراً فِي الْقَلْبِ وَضِيَاء فِي الْوَجْهِ وَعَافِيَة فِي الْبَدَنِ وُسْعِهِ فِي الْمَالِ وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَمَحَبَّة فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَحُسْن الصِّفَات وَصَلَاح الْأَعْمَال وَالنِّيَّات.

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.