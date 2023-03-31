تعزيز الإجراءات الأمنية في نيويورك بعد توجيه اتهام جنائي إلى ترامب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الشرطة الأمريكية عززت الإجراءات الأمنية في مدينة نيويورك، اليوم الجمعة، تحسبا لأي تطورات في أعقاب توجيه القضاء اتهامًا جنائيًا إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذ أن خدمة المارشالات التابعة لوزارة العدل، والخدمة السرية وإدارة شرطة نيويورك تبحث حاليًا كيف سيمثل دونالد ترامب أمام المحكمة.

جميع الكوادر بمقر إدارة شرطة نيويورك بحالة استنفار

وحسب مذكرة داخلية للشرطة، سيكون جميع الكوادر بمقر إدارة شرطة نيويورك والوحدات المساعدة بحالة استنفار اليوم الجمعة. وأضافت المذكرة أنه على جميع الكوادر الذين لن يكونوا بحالة الاستعداد، أن ينتظروا احتمال وضعهم في حالة التأهب في أي لحظة، وستجري مراجعة الوضع خلال الأيام القادمة بناء على تطورات الأوضاع.

توجيه تهمة جنائية لترامب

ويأتي ذلك بعد توجيه تهمة جنائية لترامب، أمس الخميس، في قضية تتعلق بدفع فريق محاميه أموالًا لممثلة أفلام إباحية مقابل صمتها عن علاقتها السابقة بترامب، إذ حاول فريق ترامب إخفاء تلك النفقات فى الإقرارات المالية في انتهاك لقواعد تمويل الحملة الانتخابية.

وبدأ أنصار ترامب بالنزول إلى الشارع في ولاية فلوريدا عقب توجيه اتهام رسمي له في قضية جنائية. ورفع أنصار ترامب لافتات تدعم ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المزمعة في عام 2024.

وتجمع أنصار ترامب، اليوم الجمعة، بالقرب من منتجع مارالاجو في بالم بيتش، بولاية فلوريدا، للاحتجاج على لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الأمريكي السابق. وقام المحتجون برفع الأعلام واللافتات، فيما قاد آخرون سياراتهم مطلقين أبواقها احتجاجا على لائحة اتهام ترامب.