«السياحة»: زيادة في عدد الوافدين من ألمانيا وإيطاليا وروسيا العام الجاري

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنّ العام الجاري سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من عدد من دول العالم، لافتا إلى أن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وروسيا وفرنسا وإسبانيا والصين، وستكون على رأس الدول التي سيشهد أعداد السائحين الوافدين منها لمصر زيادة بالمقارنة في العام الماضي.

15 مليون سائح يزورون مصر في نهاية العام الجاري

وأضاف القاضي، لـ«الوطن»، أنّه وفقا لحجم الطلب على زيارة مصر خلال هذا العام فإن أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الجاري قد يتعدى حاجز 15 مليون سائح، موضحًا أنّ هناك طفرات عددية ستحدث في بعض الأسواق بالمقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا مصر عام 2019 وقبل جائحة كورونا بلغ نحو 220 ألف سائح، متوقعا أن يبلغ أعداد السياح الصينين القادمين لمصر خلال عام 2023 أعلى من هذا الرقم بكثير.

إطلاق الحملة الترويجية لمصر في السوق العربي

وأشار إلى أنّ الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق الحملة الترويجية لمصر في السوق العربي، مؤكدًا أنّ تلك الحملة ستستمر حتى شهر أغسطس المقبل، موضحًا أنّه سيتم خلال تلك الحملة الترويج لزيارة السياح العرب لمصر خلال شهر رمضان الجاري، وخلال إجازات عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى وإجازات الصيف.