«السياحة»: 37% من فنادق الجمهورية حصلت على شهادة النجمة الخضراء

قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن 37% من فنادق مصر حصلت على شهادة النجمة الخضراء لتكون صديقة البيئة وباتت حاليا تطبق كافة معايير السياحة الخضراء، موضحا أنه بنهاية العام الجاري سيصل نسب الفنادق والمنتجعات السياحية الصديقة للبيئة إلى 50% من إجمالي المنشآت الفندقية الموجودة بمصر، لافتا إلى أنه خلال عامين ستكون كافة المنشآت الفندقية المصرية صديقة للبيئة.

تطبيق إجراءات الحصول على شهادة النجمة الخضراء

وأضاف لـ «الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد قيام العديد من المنشآت الفندقية بالمدن السياحية كالغردقة والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان بتنفيذ كافة الاشتراطات والمعايير التي تكفل لها الحصول على شهادة النجمة الخضراء صديقة البيئة لافتا إلى أن كافة المنشآت الفندقية والسياحية بمدينة شرم الشيخ تحولت بالكامل لمنشآت صديقة للبيئة وذلك ضمن المرحلة الأولى لتحول كافة المنشآت السياحية والفندقية نحو السياحة الخضراء.

فنادق الغردقة ستكون جميعها صديق للبيئة بنهاية العام الجاري

ومن جهته أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرب للغرف السياحية، أن فنادق محافظة البحر الأحمر خاصة الموجودة بمدينتي الغردقة ومرسى علم، ستكون صديقة للبيئة بنهاية العام الحالي، لافتا إلى أن العمل جار لتحويل المنشآت السياحية والفندقية في البحر الأحمر، إلى منشآت تراعي المعايير والاشتراطات البيئية والمناخية وخطط السياحة الخضراء والمستدامة، وذلك في إطار المرحلة الثانية لتحول المدن السياحية المصرية إلى مدن صديقة للبيئة.