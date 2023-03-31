إصابة مدير «ري البحيرة» و2 آخرين في انقلاب سيارة بمصرف على الطريق الزراعي

شهد الطريق الزراعي بنطاق محافظة البحيرة، انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف أمام منشية الصيرفي، اتجاه الإسكندرية، كانت تنقل مدير عام مديرية الري بالبحيرة ومفتش ري بحري غرب البحيرة، وسائق السيارة، ما أسفر عنه إصابتهم بإصابات متفرقة، ونقلوا جميعا إلى مستشفى إيتاي البارود لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة في مصرف بالبحيرة

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف أمام منشية الصيرفي، بالطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية»، بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من محمد أحمد مصطفي، مدير عام ري البحيرة، 57 عاما، مقيم بمحافظة الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، ربيع محمد عبد النبي المصري، مفتش ري بحري غرب البحيرة، 39 عاما، مقيم مركز الدلنجات، مصاب بكدمة بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وماهر رجب محمد، 56 عاما، مقيم قرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور، مصاب بكدمة بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.