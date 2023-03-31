أستاذ دواجن: رائحة الأزهار تزيد شهية الفراخ البيضاء وتحسن الطقس يرفع الإنتاج

كشف الدكتور يحيى زكريا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، عن دخول نحو 17 مليون كتكوت أبيض تفريخ خلال الأسبوع الجاري، وهو الأمر الذي يؤدي لمضاعفة إنتاجية الفراخ البيضاء في محافظات مصر لنحو 19%، وهو أمر جيد وممتاز للغاية، بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين في شتى ربوع محافظات الوجهين البحري والقبلي.

تحسن حالة الطقس وراء زيادة الإنتاج الفراخ البيضاء

وأوضح لـ«الوطن» أن تحسن حالة الطقس تدريجيا تساهم بشكل كبير في زيادة اللحم لدى الفراخ البيضاء بغرض التسمين، كما أن نسب التفريخ في تزايد كبير في الآونة الأخيرة، والسبب يرجع لاستخدام تقنيات حديثة لآلات التفريخ التي تعجل باستخراج الكتاكيت خلال أسبوع أو أقل.

قدوم فصل الربيع وتسمين الدواجن

وأشار أيضا إلى أنه مع قدوم فصل الربيع تكون شهية الدواجن أكثر لتناول الأعلاف، وتساعد رائحة الأزهار والعطور المحيطة لمزارع الدواجن في كبر حجم الفراخ البيضاء والطيور ، وذلك كون أغلب مزارع الفراخ قريبة من المساحات والأراضي الزراعية.