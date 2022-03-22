سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 22-2-2022 في مصر

يبحث الكثيرون عن سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق، خاصة الراغبين في تربية الدواجن داخل المنزل، ولمعرفة الأسعار في الأسواق، حيث يتحدد سعر الدواجن بناء عليه، كما يعد الدجاج أحد الوجبات الأساسية التي يعشقها المصريون، كما توجد على معظم موائد الولائم والعزائم في شهر رمضان الكريم.

وفي إطار حرص جريدة وبوابة «الوطن»، على معرفة احتياجات المواطنين، وتوفير ما يحتاجون إليه ويبحثون عنه باستمرار، ترصد السطور التالية سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 22-3-2022، وفقا لجولة أجرتها بوابة «الوطن» في الأسواق المختلفة، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

يختلف سعر الكتكوت بحسب عمره، وبحسب المحافظة التي يُباع فيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سعرا تراوح بين 8 حتى 13 جنيها مصريا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- سجل كيلو الدواجن البلدي الحية اليوم في الأسوق، سعرا تراوح بين 50 وحتى 55 جنيها.

- وصل سعر كيلو البانيه في الأسواق إلى 90 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض اليوم، بين 42 وحتى 45 جنيها.

- تراوح سعر كيلو دبابيس دجاج في الأسواق، بين 75 وحتى 90 جنيها، علما بأنّ الأسعار تختلف باختلاق السوق الذي تُباع فيه السلع.

- تراوح سعر كيلو أوراك الدجاج اليوم، بين 45 و50 جنيها.

- وتراوح سعر كيلو الشيش طاووق اليوم، بين 90 وحتى 100 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الديك الرومي اليوم، بين 80 حتى 95 جنيها.

- سجل سعر صدور الرومي فيليه اليوم نحو 120 جنيها مصريا.

- سجل سعر البط البلدي اليوم، سعرا تراوح بين 60 لـ65 جنيها.

- بلغ سعر الدجاج المجمد المستورد برازيلي 45 جنيها للكيلو الواحد.

- وتراوح سعر الكيلو من الدجاج الأحمر الحي، بين 39 -42 جنيها مصريا.