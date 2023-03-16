أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم.. البيضاء بـ72 جنيها

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم استقرارا نسبيا وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور مركز بنها واتحاد منتجي الدواجن حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 72 و73 جنيها.

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم وفق بيان البورصة في القليوبية واتحاد منتجي الدواجن واستعراض أسعار البط بأنواعه والكتاكيت البط والفراخ والرومي وسعر طبق البيض بأصنافه.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

لحم الفراخ البيضاء الكيلو ما بين 72 و73 جنيها.

الفراخ الساسو الكيلو من 112 إلى 115 جنيها.

لحم الفراخ البلدي الكيلو من 98 و99 جنيها.

الفراخ الأمهات أبيض الكيلو ما بين 67 و68 جنيها.

وبلغت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الكتاكيت وفق بيان البورصة الرئيسية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

كتكوت أبيض عمر يوم 18 جنيها بانخفاض 3 جنيهات بدلا من 21 جنيها.

كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيها.

كتكوت بلدي عمر يوم من 7.5 جنيه.

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم وكيلو البط بورصة الدواجن بأنواعه

وتضمنت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم سعر كيلو لحوم البط بأنواعه والذي شهد استقرارا وثباتا في السعر وفق بيان البورصة الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن.

بط فرنساوي الكيلو 69 جنيها.

بط مسكوفي الكيلو 89 جنيها.

بط مولارد الكيلو 77 جنيها.

أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها في محافظة القليوبية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم في بورصة الدواجن والكتكوت الرومي كالتالي:

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها.

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها.

كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وشهدت أسعار البيض ضمن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم وفق بيان البورصة الأسعار كالتالي .

بيض أحمر طبق 30 بيضة 102 جنيه.

بيض أبيض طبق 30 بيضة 95 جنيها.

بيض بلدي طبق 30 بيضة 108 جنيهات.