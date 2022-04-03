سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 3 أبريل 2022 في مصر.. يبدأ من 2.75 جنيه

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة على موقع «جوجل» عن سعر الكتكوت الأبيض اليوم، خاصة في ظل تذبذب الأسعار الواضح ما بين الارتفاع والانخفاض، وقد تباينت أسعار الكتاكيت، في السوق المحلي.

وفي إطار سعي جريدة «الوطن» لتوصيل المعلومة من المصدر إلى القارئ بشكلٍ مباشر، تعرض في التقرير التالي، متوسط سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد الموافق 3 أبريل الجاري، والأنواع الأخرى في السوق المحلية اليوم، وفق بورصة الكتاكيت والدواجن من الغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وتباينت أنواع الكتاكيت البيضاء في السوق المحلي، حيث تراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 9.5 إلى 13.75 جنيه، بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، وسجل كتكوت أبيض قطعان ما بين 7 إلي 7.5 جنيه.

وجاءت تفاصيل الأسعار سجل كتكوت الروص ما بين 10 إلى 11.75 جنيه، والروص «IR» نحو 12 جنيهًا، بينما سعر كتكوت أريو وصل لنحو 12 جنيهًا، وكتكوت الروص – أريو بمتوسط سعر 11 جنيهًا، وكتكوت أي – آر نحو 11 إلى 13 جنيها، وكتكوت أريو – هيرد بسعر 11 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

بينما جاءت أسعار الدواجن في المزارع كالآتي:

- تراوح سعر كيلو اللحو م الدواجن الحمراء بين 39 إلى 40 جنيهًا، لتباع بالأسواق ما بين 43 إلى 44 جنيهًا

- سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 38 إلى 40 جنيهًا، وتصل للمستهلك بنحو 45 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

أما سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع فتراوحت بين 55 إلى 56 جنيهًا، وتصل للمستهلك بنحو 60 جنيهًا، بينما تباع سعر كرتونة البيض الأحمر بسعر يتراوح ما بين 56 إلى 57 جنيهًا، وتصل للمستهلك بنحو 62 جنيهًا، بينما البيض البلدي وصل سعر الكرتونة للمستهلك لنحو 63 جنيهًا.

ويمكن أن تحصل على كرتونة البيض من المجمعات الاستهلاكية ومبادرة «كلنا واحد»، وشوادر «أهلا رمضان» بسعر 50 جنيهًا، وهو سعر مدعم، لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم.