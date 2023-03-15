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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. تبدأ من 73 جنيهًا

كتب:

حسن صالح
09:56 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
أسعار الفراخ البيضاء

أسعار الفراخ البيضاء

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء، استقرارا وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور مركز بنها واتحاد منتجي الدواجن، إذ بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 73 و74 جنيها. 

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم وفق بيان البورصة في القليوبية، بالإضافة إلى أسعار البط بأنواعه والكتاكيت والفراخ والرومي، على النحو التالي:

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء الكيلو يتراوح بين 73 و74 جنيها. 

الفراخ الساسو الكيلو من  105 و110 جنيهات. 

لحم الفراخ البلدي الكيلو من 98 و99 جنيها.

الفراخ الأمهات أبيض الكيلو من 64 و65 جنيها. 

أسعار الكتاكيت 

كتكوت ابيض عمر يوم 21 جنيها. 

كتكوت ساسو عمر يوم  15 جنيها. 

كتكوت بلدي عمر يوم من 7.5  جنيها. 

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيها. 

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيها.

 كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيها.

أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

 كتكوت رومي اسمر عمر يوم 12 جنيها. 

كتكوت رومي ابيض عمر يوم 70 جنيها. 

كتكوت سمان ابيض عمر يوم 4 جنيها.ت 

أسعار البط 

بط فرنساوي الكيلو 69 جنيها.

 بط مسكوفي الكيلو 89 جنيها. 

بط مولارد الكيلو 77 جنيها.

أسعار البيض اليوم 

البيض الأحمر طبق 30 بيضة بـ102 جنيه. 

البيض الأبيض طبق 30 بيضة بـ95 جنيها.

البيض البلدي طبق 30 بيضة بـ108 جنيهات. 

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