30 نصيحة لتجنب المخالفات المرورية

يحاول كثيرون تفادي المخالفات المرورية، حتى يتجنب السائق من الوقوع تحت طائلة القانون بداية من توقيع المخالفات عليه حتى سحب الرخصة منه في عدد من المخالفات المرورية التي توصف بأنها جسيمة.

نصائح لتفادي المخالفات المرورية

«الوطن» تقدم 30 نصيحة للسائقين تشرح من خلالها وتجيب عن السؤال المتكرر كيف يمكن تفادي المخالفات المرورية أو مخالفات المرور، في عدة نقاط بحسب الخبير الأمني عبد الوهاب الراعي.

- تجنب السير بالسيارة بدون لوحات أو وجود لوحة مطموسة أو مزيفة.

- تجنب السرعة في الشوارع الفرعية لأن ساهر في الغالب يتواجد فيها

- عدم قيادة السيارة بدون رخصة قيادة.

- عدم قيادة السيارة تحت تأثير الكحول أو في حالة سكر.

- عدم السير عكس الاتجاه.

- التقيد بإشارات السير الضوئية وضرورة اتباع إشارات رجل المرور المكلف بتوجيه وتنظيم حركة السير فى الشارع.

- تجنب السير بسرعة تزيد عن الحد الأقصى للسرعة المقررة على الطريق خاصة في المناطق السكنية.

- ضرورة إعطاء أفضلية المرور لسيارات الطوارىء والمواكب الرسمية التي تنبه لاقترابها باستعمال إشاراتها الخاصة.

- التوقف أمام مراكز التفتيش وتجنب الهروب من الكمين.

- فحص السيارة فنيا وتسجيلها.

- عدم المناورة في عرض الشارع أو التدوير في المناطق التي توجد فيها علامة تمنع ذلك.

- يجب عدم التجاوز في المنحنيات ورؤوس المرتفعات واستعمال الأبواق المزعجة أو ذات الأصوات المتعددة وعدم استخدام لوحات مخالفة للنماذج المحددة أو استعمال السيارة في ممارسة الرذيلة وإجراء سباقات بدون ترخيص من الجهات الرسمية وعدم مراعاة قواعد التجاوز أو التلاقي.

لا تترك سيارتك على الطريق

- عدم ترك السيارة مهملة على الطريق العام.

- عدم قطع صفوف الفرق العسكرية والمواكب أثناء سيرها.

- عدم استعمال السيارة في غير الغرض المخصص لها أو المرخص لها.

- عدم غسيل السيارات على الطريق العام.

- عدم تحميل حمولة يزيد وزنها على الوزن المحدد في الرخصة.

- عدم التباطؤ في السير على نحو يعرقل حركة المرور والتمهل في السير لاستجلاب ركاب.

- عدم استعمال الفرامل فجأة بلا داع.

- عدم وضع العلامات المقررة على السيارة المعدة للأجرة التاكسي وعدم تجديد رخصة القيادة في الوقت المحدد.

- عدم مخالفة قواعد الوقوف والتوقف ونقل عدد من الركاب يزيد على المحدد فى رخصة السير.

- عدم وضع ستائر على النوافذ الخلفية أو الجانبية مما يحجب الرؤية.

- عدم سير سيارات الشحن وصندوقها مفتوح والحمولة خارجة منه.

- عدم سير السيارة بدون أبواب أو رفارف أو غطاء محرك.

- عدم حمل رخصة السير أو رخصة القيادة أثناء القيادة أو عدم إبرازها عند الطلب.

- يجب استخدام المثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية وضرورة استخدام حزام الأمان.

- عدم مخالفة المقاييس والأوزان المقررة.

- عدم ربط حزام الأمان.

- عدم ارتكاب أي أمر محظور بمقتضى نظام المرور أو استعمال الأرصفة أو الممرات الخاصة بالمشاة.

- عدم استخدام التليفون المحمول خلال القيادة.