يرغب العديد من المواطنين، في الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة أون لاين في شهر رمضان 2023، دون الحاجة للذهاب إلى المرور والانتظار لساعات طويلة في الطوابير، خاصة بعد تطبيق قانون المرور الجديد.

أتاحت النيابة العامة للمواطنين، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة أون لاين في رمضان 2023، وتسعى بوابة «الوطن» على مدار الساعة لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء لإجراء الخدمة بسهولة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير خطوات التظلم على مخالفات المرور من خلال بوابة مصر الرقمية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة أون لاين في رمضان 2023

- الدخول إلى موقع النيابة العامة الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.

- اختيار زر «خدمات نيابات المرور».

- الضغط على زر «الاستعلامات».

- اختيار «مخالفات رخص المركبات».

- الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال اختيار زر «حروف وأرقام»، وكتابة رقم الرخصة بالحروف والأرقام.

- يمكن الاستعلام بطريقة أخرى من خلال اختيار زر «أرقام فقط» وملء بيانات «رقم الرخصة - المحافظة - نوع الترخيص».

- يظهر بعدها إدخال البيانات المطلوبة «إجمالي المخالفات».

التظلم على مخالفات المرور أون لاين في رمضان 2023

ويمكن التظلم على مخالفات المرور أون لاين في رمضان 2023، من خلال الدخول إلى موقع النيابة العامة، واختيار زر «التظلمات» وبعدها تحديد أيقونة «مخالفات رخص المركبات»، إذ يمكنك التظلم من خلال اختيار زر «حروف وأرقام» وإدخال البيانات المطلوبة، أو من خلال الضغط على زر «أرقام فقط»، وملء البيانات لتقديم طلب التظلم على مخالفات المرور 2023، وبعدها تحصل على رقم الطلب للاستعلام به لاحقا عن الطلب المُقدم من خلال خانة «متابعة الطلبات» على موقع النيابة العامة.