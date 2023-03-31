وصول 60 ألف شتلة لتوزيعها على مراكز أسيوط ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تخصيص 170 ألف شجرة للمحافظة ووصول 60 ألف شجرة (شتلة)، تم وجار توزيعها على مختلف مراكز وأحياء المحافظة، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة، والمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر.

وصول 60 ألف شتلة

وأشار محافظ أسيوط خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر مارس، إلى إنه تم توزيع 60 ألفا و300 شتلة على قرى ومراكز وأحياء المحافظة، وتم زراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية وأيضًا بالمدارس والمؤسسات الحكومية، تحت إشراف عنتر محمود، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي إدارات التشجير بالأحياء ومسئولي البيئة بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية ولخلق اكتفاء ذاتي للمواطنين من المسطحات الخضراء بالمحافظة ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ولفت إلى دعمه الكامل للتوسع في زراعة الأشجار بمختلف أنواعها، لتحقيق أقصى استفادة منها، وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة سبل الدعم لها، على أن يتم خلال الأيام القادمة وصول باقي الدفعات من الشتلات لتوزيعها على القرى والمراكز.

مدارس أسيوط

كما وجه المحافظ، مسئولي البيئة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لزراعة الشتلات المثمرة بمدارس التربية الفكرية بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة منها، فضلًا عن توزيع باقي الشتلات المثمرة بالجهات الحكومية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب بالقرى والمراكز وفقًا لخطة التوزيع المنصوص عليها بالكتب الدورية لوزارة التنمية المحلية والمحافظة لتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن تشجير الطرق والمحاور والحدائق الرئيسية بالمحافظة.

المجتمع المدني

كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي إدارة المخلفات الصلبة والبيئة، بتضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين، لافتًا إلى حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة الطرق الممكنة ووفقًا للإمكانات المتاحة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.