الجيزة توزع هدايا على 150 طفلا احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص المحافظة على أن تشمل احتفالات العيد القومي للمحافظة هذا العام فعاليات وأنشطة مجتمعية وترفيهية ومشاركة لكل فئات المجتمع سواء أطفال أو شباب أو مواطنين.

احتفالات العيد القومي للمحافظة

وأضاف محافظ الجيزة، عقب متابعة الفعاليات التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في حديقة البحر الأعظم بجنوب الجيزة، في إطار احتفالات العيد القومي للمحافظة.

افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لخدمة أهالي الجيزة

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أنّ الاحتفالات مستمرة على مدار الشهر الجاري بافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية، لخدمة أهالي الجيزة بمختلف مدن ومراكز وأحياء المحافظة.

وشهدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات الاحتفالات والانشطة الترفيهية والرياضية التي تم تنظيمها للاطفال ويرافقها محمد نور السكرتير المساعد للمحافظة.

توزيع هدايا على أكثر من 150 طفلا

أكدت هند عبدالحليم، أنّ الاحتفالية شهدت توزيع هدايا وألعاب على أكثر من 150 طفلا سواء الزائرين للحديقة أو من دور الرعاية من أبناء محافظة الجيزة، لإدخال البهجة والسرور عليهم.

استمرار تنظيم الفعاليات المجتمعية خلال الأيام المقبلة

وقدّمت نائب المحافظ الشكر لمؤسسات المجتمع المدني الشريكة في الحدث، مؤكدًا استمرار تنظيم الفعاليات المجتمعية، خلال الأيام المقبلة.