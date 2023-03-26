محافظ الجيزة يفاجئ العارضين في «أهلا رمضان» للتأكد من الالتزام بالأسعار

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بجولة مفاجئة لمعرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بمنطقة فيصل، وذلك للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

المعرض يضم السلع الأساسية

وأكد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، أن المعرض يضم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار مناسبة، وكذا منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة.

تقديم كافة التسهيلات أمام التجار

وخلال جولته داخل المعرض، شدد المحافظ على العارضين داخل المعرض بعدم التلاعب في الأسعار المعروضة، مشدداً على مسئول المعرض ومديرية التموين بمراقبه العارضين يوميا وفي حال المخالفة يتم استبدال العارض بآخر يلتزم بالأسعار المحددة دون مغالاة على المواطنين، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة في تقديم سلع بأسعار مخفضة ليعود بالنفع على المواطنين.

تلبية احتياجات المواطنين

وتابع محافظ الجيزة داخل المعرض توافر مخزون الأرز والسكر والدواجن المبردة وبيعها للمواطنين بالأسعار المخفضة، مؤكداً على تزويد المعرض على مدار اليوم بمخزون إضافي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده.

وحرص اللواء أحمد راشد خلال على التحاور مع المواطنين للتأكد عن مدى رضاءهم عن الأسعار الموجودة بالمعارض والسلاسل التجارية وعدم المغالاة فيها، مشددا على الشركات العارضة بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وفي حالة التأكد من مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تكثيف الرقابة على المعارض

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المعارض والمنافذ والمخابز لضبط المتلاعبين والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقا للمواصفات المحددة.