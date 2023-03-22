محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات في احتفالات العيد القومي للمحافظة

تقدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة أعياد الأم والأسرة، خلال إحتفالية أقامتها المحافظة اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، الذي يوافق 31 مارس من كل عام.

الحفل تكريم رمزي لجميع أمهات المحافظة

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن الحفل يعد تكريما رمزيا لجميع أمهات المحافظة، وفي مقدمتهن الأمهات من أسر الشهداء، مؤكدا أن الأم المصرية تمثل عمود الخيمة لكل أسرة، وهي المحرك الرئيسي للتنمية، والراعي الرسمي لاستقرار الدولة المصرية.

ولفت «راشد» إلى المكانة المرموقة التي تحتلها الأم في المجتمع المصري، الذين اختاروا الأم لقبا وصفة لمصر بوصفها «أم الدنيا».

وخلال الاحتفالية، استمع محافظ الجيزة لعدد من طلبات الأمهات من الحضور، ووجه بسرعة بحثها والرد عليها والتسهيل عليهم في احتياجاتهم كافة.

من جانبه، تقدم مدير مديرية التضامن بالجيزة، بالشكر والتقدير لكل أم على دورها في المجتمع.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للأمهات المثاليات تبعها كلمة لمحافظ الجيزة والحضور، وفقرة شعرية لأحد المواهب من طالبات المحافظة، ألقتها نورهان شعبان، الطالبة بإحدى مدارس الإدارة التعليمية في أطفيح.

تكريم الأم المثالية عن الديوان العام لمحافظة الجيزة

وكرم محافظ الجيزة الجمعيات المشاركة والأمهات المثاليات، وأم مثالية «أم بديلة»، وأم مثالية «تمكين اقتصادي»، أمهات مثاليات «أم ذو احتياجات خاصة»، أمهات مثاليات «أم لابن ذو احتياجات خاصة»، بالإضافة للأم المثالية عن الديوان العام لمحافظة الجيزة، وهن: «غنى طه محمد طه، السيدة سليمان مصطفى، سميرة أحمد محمد منصور، محاسن سيد قبيص، منى سيد عبدالعظيم، فجر كمال محمد شلبي، نيفين محمد التونى، سلوى جرجس أيوب، نعمت رمضان سيد، علية حسن عبد القادر، إيمان محمد الخضري، فاطمة عزيز إبراهيم، همت مصطفى شعبان، فاطمة طه حسن عمار، أماني علي علي حسن، ميرفت علي القطب شرارة، الأميرة عبدالحميد حسن»، وقدم المحافظ لكل أم درع تكريم ومبلغ مالي، وانتهى الحفل بالتقاط الصور التذكارية.

حضر الاحتفالية هند عبدالحليم، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، ومحمد كمال، مدير التضامن بالجيزة، والأمهات المكرمات وأسرهن.