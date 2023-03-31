تحسن طقس الإسكندرية اليوم.. غياب الأمطار وهدوء الأمواج

شهد طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، أجواء ساحرة بعد اعتدال الجو نسبيا وغياب الأمطار وارتفاع درجات الحرارة نسبيا، ما يجعلها فرصة مميزة للمواطنين للتواجد على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط من أجل الإفطار تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، يشهد تحسنا نسبيا في ظل غياب احتمالية سقوط الأمطار، وتسجل درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.

تحسن طقس الإسكندرية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ذلك يأتي بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة على كافة الأنحاء، حيث يبدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس، ويبلغ ارتفاع أمواج البحر من متر إلى متر ونصف.

الإفطار على شواطئ الإسكندرية

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن الشواطئ المجانية مفتوحة أمام المواطنين من أجل الإفطار مجاناً، بينما يتم دفع قيمة التذكرة في حال رغبة أي من المواطنين الإفطار على الشواطئ الأخرى التي تتباين أسعارها من 5 إلى 25 جنيها، وذلك تزامنا مع تحسن طقس الإسكندرية.