مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9.. هل يعالج فتحي عبد الوهاب الإرهابي المصاب؟

ساعات قليلة تفصل جمهور دراما رمضان 2023 عن عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9، على قناة ON، إذ يعرض عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، وذلك بعد تصاعد الأحداث في الحلقة السابقة، وينتظر الجمهور الحلقة الجديدة لمعرفة مصير الإرهابي أبو أسامة (وليد فواز) بعد تعرضه لإصابة خطيرة على يد رجال الكتيبة خلال مداهمة مخبأه.

ويظل مصير أبو أسامة (وليد فواز) مجهولا، ومن المتوقع أن يتضح في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9، وذلك بعد ما قام رجال التنظيم باختطاف الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب) إلى مخبأهم حتى يقوم بعلاج قائد التنظيم الإرهابي، ويتساءل الجمهور هل سينجح في علاجه أم سيلقى حتفه متأثرا بإصابته؟.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

ويبدأ عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9، عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، على قناة ON، وتعاد الساعة العاشرة مساء على قناة ON دراما، إضافة إلى عرضها على منصة «ووتش إت» الإلكترونية.